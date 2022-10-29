В Николаеве третий раз за день сообщают о взрывах

В субботу, 29 октября, в Николаеве раздались взрывы. Они произошли без объявления воздушной тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Что именно вызвало взрывы, пока неясно. Официальной информации от военного командования в настоящее время нет.

Напомним, что в Николаеве и области утром 29 октября были слышны звуки взрывов. При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.

Также позже в Николаеве раздаются взрывы. Они произошли без объявления воздушной тревоги в области.

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