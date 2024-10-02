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В Николаеве отменили плату за проезд в автобусах для школьников

Среда 02 октября 2024 17:25
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В Николаеве отменили плату за проезд в автобусах для школьников Фото: Городской транспорт в Николаеве (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Веремеева

Школьники в Николаеве смогут ездить на городских автобусах бесплатно с октября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича .

Исполком Николаевского городского совета на внеочередном заседании принял решение о бесплатном проезде для школьников в коммунальных автобусах города. Как сообщил мэр, школьники смогут пользоваться бесплатным транспортом в течение всего года при наличии ученического билета.

Это решение будет действовать на период военного положения в Украине. Ранее учащимся 1-11 классов в Николаеве уже было предоставлено право бесплатного проезда в трамваях и троллейбусах. Теперь добавили такую возможность и для автобусов.

Чтобы бесплатно проехать в автобусе, школьники должны иметь при себе ученические билеты для предъявления водителям и контролерам.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что плату за проезд в городском транспорте отменили для столичных школьников. Ученики киевских школ получили возможность бесплатно ездить в общественном транспорте с 1 сентября 2024 года. Школьники могут пользоваться как обычным ученическим билетом, так и цифровым.

Мы писали, что в некоторых украинских городах решили повысить стоимость проезда в городском транспорте. Так, с лета, билеты подорожали в транспорте Винницы и Ивано-Франковска. В Кременчуге Полтавской области с 1 октября существенно повысили стоимость проезда в троллейбусах. Цена билета превышает стоимость проезда в Киеве. Мы рассказывали, коснется ли повышение тарифов на проезд в городском транспорте Киева.

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Николаев Автобусы
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