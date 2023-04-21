ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Миколаєві в травні почнуть поступово повертати до роботи дитсадки

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 11:40
В Миколаєві в травні почнуть поступово повертати до роботи дитсадки Фото: в Миколаєві в травні почнуть поступово повертати до роботи дитсадки (mon.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

З травня в Миколаєві планують повернути до роботи перші дитсадки. Загалом розраховують відкрити до 35 закладів.

Про це розповів заступник мера Миколаєва Анатолій Петров, пише РБК-Україна з посиланням на 0512.ua.

За словами Петрова, питання відкриття дитсадків пов'язане з готовністю та наявністю бомбосховищ.

"Там де будуть завершуватися роботи - ті заклади і будуть відкриватися. Планується поступове відкриття по два заклади по всіх чотирьох районах. Далі по наростаючій будемо відкривати більше,- зазначив заступник мера.

Воодночас в місті з 74 дитячих садків зможуть відкрити не більше 35 закладів. Відкриття перших декількох планують не раніше 15-20 травня.

"Зможемо відкрити не більше 35 закладів, де ми зробимо укриття. Адже є підвали, які відповідають нормам, а є такі, які не відповідають, але можна буде зробити найпростіше укриття. І коли ремонтні роботи повністю будуть завершені, ми працюємо з міжнародними фондами, благодійниками, які нам допомагають, і, можливо, ремонтують у нас деякі заклади, і коли ремонтні роботи будуть закінчені, ми складемо протокол дозволу експлуатації будівлі, тоді буде комісія, у тому числі і ДСНС", - пояснив Петров.

Відповідаючи на питання, чи зможуть діти переходити до інших дитячих садків, якщо закріплений за ними ДНЗ не відкрився, Петров заявив, що така процедура буде.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповідав про те, що роботу дитячих садків зможуть відновити в місті в травні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв детские садики
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни