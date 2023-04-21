В Николаеве в мае начнут постепенно возвращать к работе детсады

С мая в Николаеве планируют вернуть к работе первые детсады. В общей сложности рассчитывают открыть до 35 заведений.

Об этом рассказал заместитель мэра Николаева Анатолий Петров, пишет РБК-Украина со ссылкой на 0512.ua.

По словам Петрова, вопрос открытия детсадов связан с готовностью и наличием бомбоубежищ.

"Там где будут завершаться работы - те заведения и будут открываться. Планируется постепенное открытие по два заведения по всем четырем районам. Далее по нарастающей будем открывать больше, - отметил заместитель мэра.

Одновременно в городе из 74 детских садов смогут открыть не более 35 заведений. Открытие первых нескольких планируют не ранее 15-20 мая.

"Сможем открыть не более 35 заведений, где мы сделаем укрытие. Ведь есть подвалы, которые соответствуют нормам, а есть такие, которые не соответствуют, но можно будет сделать самое простое укрытие. И когда ремонтные работы полностью будут завершены, мы работаем с международными фондами, благотворителями, которые нам помогают, и, возможно, ремонтируют у нас некоторые заведения, и когда ремонтные работы будут закончены, мы составим протокол разрешения эксплуатации здания, тогда будет комиссия, в том числе и ГСЧС", - пояснил Петров.

Отвечая на вопрос, смогут ли дети переходить в другие детские сады, если закрепленный за ними ДУЗ не открылся, Петров заявил, что такая процедура будет.