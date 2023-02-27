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Сєнкевич розповів, коли можуть відкрити дитсадки у Миколаєві

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Миколаїв, Понеділок 27 лютого 2023 15:50
Сєнкевич розповів, коли можуть відкрити дитсадки у Миколаєві Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Роботу дитячих садків у Миколаєві можуть відновити у травні. Проте для цього їх необхідно забезпечити сховищами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в інтерв'ю телеканалу "Март".

За його словами, влада має забезпечити школи та дитячі садки укриттями. Так, наразі стоїть завдання відкрити дитсадки, у яких поряд є найпростіші укриття.

Зараз Миколаївське управління освіти аналізує інформацію щодо наявності та стану бомбосховищ, а також готує ремонти цих приміщень.

"Коли ми зможемо забезпечити (бомбосховищами - ред.), ми будемо відкривати окремі дитячі садки і дітей туди запрошувати до виховного процесу. Я думаю, що це буде травень місяць - поки пройде опалювальний сезон, там все прочистять, перевірять. То я думаю, що в травні вже будемо запускати", - сказав Сєнкевич.

Миколаїв також працює над тим, аби запустити офлайн-начання у школах. Проте у місті велика кількість шкіл, що постраждали через обстріли - частково або повністю зруйновані.

До того ж, в Миколаєві невелика кількість громадського транспорту, адже частина була знищена, а частина мобілізована, тому у місті не вистачає техніки для перевезення людей.

Так, Сєнкевич зазначив, що місту потрібні шкільні автобуси, щоб перевозити дітей у школи. Місто звернулося до партнерів щодо придбання автобусів.

До того ж, у школах також не вирішена проблема з наявністю бомбосховищ.

Нагадаємо, раніше Сєнкевич дав доручення провести внутрішню перевірку щодо закупівель генераторів для Миколаєва.

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Миколаїв детский сад
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