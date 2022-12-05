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У Миколаєві транспорт прив'язали до графіка відключень світла

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Миколаїв, Понеділок 05 грудня 2022 23:30
У Миколаєві транспорт прив'язали до графіка відключень світла Фото: у Миколаєві транспорт прив'язали до графіка відключень світла (t.me/senkevichonline)
Автор: Константин Широкун

Тролейбуси та трамваї у Миколаєві працюватимуть відповідно до графіка погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сенкевича.

Згідно із затвердженим графіком, КП "Миколаївелектротранс" віднесено до другої черги споживачів. Тому електротранспорт курсуватиме наступного часу:

  • 5:00-8:00
  • 10:00-14:00
  • 16:00-19:30

За 30 хвилин до початку планового відключення водії інформуватимуть пасажирів про можливе відключення електроенергії. Це означає, що водій тролейбуса або трамвая може здійснити зупинку, не доїжджаючи до кінцевої зупинки, якщо електропостачання буде припинено.

Також водії попереджено про необхідність з'їзду в безпечні кишені для паркування, щоб не перешкоджати руху іншого транспорту. Що стосується тролейбусів, то на всіх маршрутах максимально задіяні тролейбуси марки "Дніпро" з автономним аварійним ходом, щоб уникнути можливих ДТП.

Раніше ми писали, що у Миколаєві та областізатвердили оновлені графіки погодинних відключень електроенергії.

Також раніше ми писали, що під час ракетного обстрілу російські окупанти пошкодили насосну станцію комунального підприємства "Миколаївводоканал", розташовану в Херсонській області. Через це відновлення постачання води до Миколаєва затягнеться.

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Миколаїв Електроенергія
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Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії