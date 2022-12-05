ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве транспорт привязали к графику отключений света

Новина українською →
Николаев, Понедельник 05 декабря 2022 23:30
В Николаеве транспорт привязали к графику отключений света Фото: в Николаеве транспорт привязали к графику отключений света (t.me/senkevichonline)
Автор: Константин Широкун

Троллейбусы и трамваи в Николаеве будут работать в соответствии с графиком почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Согласно утвержденному графику, КП "Николаевэлектротранс" отнесено ко второй очереди потребителей. Поэтому электротранспорт будет курсировать в следующее время:

  • 5:00-8:00
  • 10:00-14:00
  • 16:00-19:30

За 30 минут до начала планового отключения водители будут информировать пассажиров о возможном отключении электроэнергии. Это означает, что водитель троллейбуса, или трамвая может осуществить остановку, не доезжая до конечной остановки, если электроснабжение будет прекращено.

Также водители предупреждены о необходимости съезда в безопасные парковочные карманы, чтобы не препятствовать движению другого транспорта. Что касается троллейбусов, то на всех маршрутах максимально задействованы троллейбусы марки "Дніпро" с автономным аварийным ходом во избежание возможных ДТП.

Ранее мы писали, что в Николаеве и области утвердили обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.

Также ранее мы писали, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию коммунального предприятия "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области. Из - за этого возобновление поставок воды в Николаев затянется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Электроэнергия
NEWS
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии