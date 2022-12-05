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У Миколаєві та області запровадили нові графіки відключення електроенергії

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Миколаївська область, Понеділок 05 грудня 2022 18:04
У Миколаєві та області запровадили нові графіки відключення електроенергії Фото: у Миколаєві та області запровадили нові графіки відключення електроенергії (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Миколаєві та області затвердили оновлені графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"В тісній роботі з обленерго вже маємо затверджені оновлені графіки погодинних відключень для Миколаєва та області", - написав Кім.

Він підкреслив, що наразі рівномірно розподілити "економію".

Повідомляється, що до оновленого графіку погодинних відключень увійшли обласний центр та всі райони Миколаївської області. Тепер всі без винятків підпадають під знеструмлення.

Графік погодинних відключень сталий, тобто однаковий на кожен день - він застосовуватиметься доти, доки ситуація в енергосистемі України стабільна.

"Але ви маєте розуміти, що у випадку нових атак ворога на критичну енергетичну інфраструктуру, погодні умови, аварії та інші нештатні ситуації так само можуть призвести до необхідності відключення електроенергії", - додав Кім.

Зазначено, що споживачі розділені на три черги, кожна з яких має власний, закріплений проміжок часу, коли не матиме електропостачання.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення - близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом чотирьох годин.

ПЕРША ЧЕРГА споживачів буде відключена від електроживлення в такі години:

00.00 - 02.00
06.00 - 08.00
12.00 - 14.00
18.00 - 20.00

ДРУГА ЧЕРГА споживачів змінить попередників в такі години:

02.00 - 04.00
08.00 - 10.00
14.00 - 16.00
20.00 - 22.00

ТРЕТЯ ЧЕРГА споживачів буде знеструмлена в наступні години:

04.00 - 06:00
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
22.00 - 00.00

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії. Не виключено, що світло в регіоні не буде по 4 години кожні 2-4 години.

Також раніше ми писали, що під час ракетного обстрілу російські окупанти пошкодили насосну станцію комунального підприємства "Миколаївводоканал", яка розташована в Херсонській області. Через це відновлення постачання води в Миколаїв затягнеться.

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Миколаїв Миколаївська область Електроенергія
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