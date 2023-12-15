ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаєві стався збій у роботі сирен

Миколаїв, П'ятниця 15 грудня 2023 11:18
UA EN RU
У Миколаєві стався збій у роботі сирен Фото: у Миколаєві стався збій у роботі сирен (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Збій у роботі сирен стався у Миколаєві зранку 15 грудня. Причиною цього був перепад напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську міську раду у Telegram.

Зазначається, що сьогодні, 15 грудня, на деяких автоматичних телефонних станціях "Укртелекому" стався перепад напруги. Через це відбувся збій у роботі системи оповіщення.

У Миколаєві аварійно спрацювали електросирени. Ппи цьому сповіщення про повітряну тривогу не було.

"Нагадуємо, окрім електросирен, інформування про небезпеку сьогодні здійснюється за допомогою мобільних застосунків", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Миколаївській області

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе іранської розробки. Росіяни запустили 14 безпілотників з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Усі ворожі дрони були збиті мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Горохівській громаді впали уламки знищеного російського "шахеда". Там пошкоджено складське приміщення фермерського господарства. Ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв воздушная тревога
NEWS
Майже 1100 окупантів та дві крилаті ракети. Генштаб оновив втрати РФ у війні
Майже 1100 окупантів та дві крилаті ракети. Генштаб оновив втрати РФ у війні
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет