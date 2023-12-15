В Николаеве произошел сбой в работе сирен

Сбой в работе сирен произошел в Николаеве утром 15 декабря. Причиной тому был перепад напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский городской совет в Telegram.

Отмечается, что 15 декабря на некоторых автоматических телефонных станциях "Укртелекома" произошел перепад напряжения. Из-за этого произошел сбой в работе системы оповещения.

В Николаеве аварийно сработали электросирены. При этом уведомления о воздушной тревоге не было.

"Напоминаем, кроме электросирен, информирование об опасности сегодня осуществляется с помощью мобильных приложений", - говорится в сообщении.

Взрывы в Николаевской области

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе иранской разработки. Россияне запустили 14 беспилотников из района Приморско-Ахтарского Краснодарского края РФ.

Все вражеские дроны были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Гороховской общине упали обломки уничтоженного российского "шахеда". Там повреждено складское помещение фермерского хозяйства. Никто не пострадал.