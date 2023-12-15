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Ворог уночі випустив по Україні 14 "Шахедів" і ракету: у Генштабі розповіли про збиті цілі

П'ятниця 15 грудня 2023 07:14
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Ворог уночі випустив по Україні 14 "Шахедів" і ракету: у Генштабі розповіли про збиті цілі Фото: сили ППО збили уночі 14 "Шахедів" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили всі дрони-камікадзе типу "Шахед", якими росіяни намагалися атакувати Україну сьогодні вночі, 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що всього ворог випустив у напрямку різних регіонів України одну ракету типу С-300 та 14 ударних безпілотників.

"Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 і 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що дрони були випущені з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Усі ворожі безпілотники були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Ворог уночі випустив по Україні 14 &quot;Шахедів&quot; і ракету: у Генштабі розповіли про збиті цілі

Нічна атака росіян вночі 15 грудня

Учора пізно ввечері, 14 листопада, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп "Шахедів" у напрямку центральних та західних регіонів, більша частина летена за напрямом Хельницької області. Незабаром у тому ж регіоні повідомлялося про роботу українських сил ППО.

Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Харкова. У місті також було чути гучний вибух.

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