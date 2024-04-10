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В Миколаєві сталося масштабне аварійне відключення світла

Фото: у Миколаєві сталося масштабне аварійне відключення світла 10 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Миколаєві зафіксували масштабне аварійне відключення світла у середу, 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївобленерго".

"Друзі, маємо масштабне аварійне відключення", - йдеться у повідомленні.

У обленерго додали, що у тих домівках, де немає світла - то не за годинними графіками.

"Вже працюємо над перезаживленням споживачів. Вірте в енергетиків!" - додають у повідомленні.

Обстріл Миколаївської області

10 квітня російські війска атакували Миколаївську область дронами-камікадзе.

Через влучання ворожих БПЛА фіксувались пошкодження енергооб'єкту у Миколаївському районі та рекреаційного об'єкта регіона. Почалися пожежі.

В Миколаївській області вводились аварійні віключення світла. Пізніше електропостачання було відновлено.

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МиколаївМиколаївська областьвимкнення світла