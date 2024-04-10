В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение света

"Друзья, есть масштабное аварийное отключение", - говорится в сообщении.

В облэнерго добавили, что в тех домах, где нет света - это не по часовым графикам.

"Уже работаем над перезаживлением потребителей. Верьте в энергетиков!" - добавляют в сообщении.