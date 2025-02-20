У Миколаєві сталася аварія в системі після удару по ТЕЦ: частина міста без тепла

Атака на ТЕЦ у Миколаєві

Нагадаємо, вночі 16 лютого російські загарбники атакували дронами Миколаїв. Влучання були у кількох локаціях, зокрема у центральному районі місті.

Ворожі безпілотники вдарили по Миколаївській ТЕЦ і залишили велику частину міста без централізованого теплопостачання. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, у Миколаєві без тепла були 100 тисяч споживачів.

Мер міста Олександр Сєнкевич попереджав, що деякі жителі міста можуть бути без опалення кілька днів, поки йтиме ремонт.

Детальніше про удар по Миколаєву та місцевій ТЕЦ - у матеріалі РБК-Україна.

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