В Николаеве произошла авария в системе после удара по ТЭЦ: часть города без тепла

Атака на ТЭЦ в Николаеве

Напомним, ночью 16 февраля российские захватчики атаковали дронами Николаев. Попадания были в нескольких локациях, в частности в центральном районе города.

Вражеские беспилотники ударили по Николаевской ТЭЦ и оставили большую часть города без централизованного теплоснабжения. Как сообщал президент Владимир Зеленский, в Николаеве без тепла были 100 тысяч потребителей.

Мэр города Александр Сенкевич предупреждал, что некоторые жители города могут быть без отопления несколько дней, пока будет идти ремонт.

Подробнее об ударе по Николаеву и местной ТЭЦ - в материале РБК-Украина.

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