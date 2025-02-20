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У Миколаєві сталася аварія в системі після удару по ТЕЦ: частина міста без тепла

Миколаїв, Четвер 20 лютого 2025 09:43
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У Миколаєві сталася аварія в системі після удару по ТЕЦ: частина міста без тепла Фото: у Миколаєві сталася аварія в системі після удару по ТЕЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві 20 лютого сталася аварія в системі після обстрілу росіянам ТЕЦ. Частина міста залишилася без тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ продовжуються. Зранку відбулась аварія в системі. Відключено 44 житлових будинки", - зазначив Кім.

Як уточнили у Миколаївській ТЕЦ, для усунення аварії фахівці були змушені тимчасово припинити теплопостачання у будинках на дев'яти вулицях. А саме:

  • вул. Садова: 9, 11, 13, 15, 29а, 31а, 31/2, 46/1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 50;
  • вул. Севастопільська: 41, 43, 43/1, 47, 47а;
  • вул. Ігоря Бедзая: 58, 60, 62, 97, 99, 99а;
  • пр. Центральний: 97;
  • вул. Ковальська: 58б, 58а, 58;
  • вул. 2-а Слобідська: 71, 73, 75;
  • вул. Погранична: 43, 43а, 45, 47, 47а, 78, 78а, 78б, 78г, 78в, 80, 69, 69а, 63а;
  • вул. Громадянська: 42Б;
  • вул. 1-а Слобідська: 74.

Атака на ТЕЦ у Миколаєві

Нагадаємо, вночі 16 лютого російські загарбники атакували дронами Миколаїв. Влучання були у кількох локаціях, зокрема у центральному районі місті.

Ворожі безпілотники вдарили по Миколаївській ТЕЦ і залишили велику частину міста без централізованого теплопостачання. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, у Миколаєві без тепла були 100 тисяч споживачів.

Мер міста Олександр Сєнкевич попереджав, що деякі жителі міста можуть бути без опалення кілька днів, поки йтиме ремонт.

Детальніше про удар по Миколаєву та місцевій ТЕЦ - у матеріалі РБК-Україна.

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Миколаїв ТЕЦ Аварія
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