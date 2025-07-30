UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Миколаєві пролунав вибух на тлі ракетної загрози

Фото: для двох областей була ракетна небезпека (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 липня у Миколаєві було чути щонайменше один звук вибуху. Військові попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:26.

Перед цим військові попередили, що для Миколаївської та Херсонської областей є ракетна небезпека. Крім того, в напрямку Очакова (Миколаївська область) двічі фіксували швидкісну ціль.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:34 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та частині Київської областей.

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Миколаїв дронами, а періодично і ракетами.

Наприклад, ввечері 13 липня, в результаті дронової атаки загорівся склад з харчовими матеріалами.

"В результаті атаки виникла пожежа складського приміщення з матеріалами для харчової промисловості. Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння", - писав мер Олександр Сенкевич.

Крім того, під час нічної атаки 24 липня, російський дрон влучив в базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid, яка допомагає з розмінуванням в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна в Україні