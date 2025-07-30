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В Николаеве прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

Фото: для двух областей была ракетная опасность (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 июля в Николаеве был слышен по меньшей мере один звук взрыва. Военные предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:26.

Перед этим военные предупредили, что для Николаевской и Херсонской областей есть ракетная опасность. Кроме того, в направлении Очакова (Николаевская область) дважды фиксировали скоростную цель.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:34 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и части Киевской областе.

Обстрел Николаева

Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют Николаев дронами, а периодически и ракетами.

Например, вечером 13 июля, в результате дроновой атаки загорелся склад с пищевыми материалами.

"В результате атаки возник пожар складского помещения с материалами для пищевой промышленности. Спасателям удалось ликвидировать возгорание", - писал мэр Александр Сенкевич.

Кроме того, во время ночной атаки 24 июля, российский дрон попал в базу норвежской гуманитарной организации Norwegian People's Aid, которая помогает с разминированием в Украине.

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