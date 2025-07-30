В Николаеве прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

"В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:26.

Перед этим военные предупредили, что для Николаевской и Херсонской областей есть ракетная опасность. Кроме того, в направлении Очакова (Николаевская область) дважды фиксировали скоростную цель.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:34 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и части Киевской областе.