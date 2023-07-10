У Миколаєві пролунав вибух. Місто зазнало ракетного удару

Звук вибуху почувся близько першої години ночі.

Як заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, попередньо був удар ракетою з ЗРК С-300.

Чиновник уточнив, що поки "зафіксовано один пуск, який прилетів".

У командуванні Повітряних сил ЗСУ також попереджали про загрозу балістичних ударів у регіоні.

Додамо, що повітряні тривоги оголошені у низці областей цієї ночі.

Ракетні атаки з боку РФ

Російські війська не припиняють завдавати ударів по містах України із застосуванням ракет та дронів-камікадзе. За даними Генштабу ЗСУ, в РФ поповнили свої запаси, у тому числі й по безпілотниках, тому масовані атаки ворога повторюватимуться.

Нагадаємо, що вночі 30 червня у Миколаєві пролунали вибухи через російську повітряну атаку. У місті працювала ППО. В результаті ворожої атаки виникла пожежа.

Перед тим, у ніч проти 26 червня окупанти влаштували комбіновану атаку по Одесі, використавши ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. Два "Калібри" були збиті на підльоті до прибережної зони українськими силами ППО.

Також повідомлялося, що 27 червня російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.