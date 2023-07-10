RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве прогремел взрыв. Город подвергся ракетному удару

Фото: российский ракетный комплекс С-300 (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве прозвучал взрыв в ночь на понедельник, 10 июля, во время воздушной тревоги. Предварительно, войска РФ атаковали город ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Звук взрыва послышался около часа ночи.

Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, предварительно был удар ракетой из ЗРК С-300.

Чиновник уточнил, что пока "зафиксирован один пуск, который прилетел".

В командовании Воздушных сил ВСУ также предупреждали об угрозе баллистических ударов в регионе.

Добавим, что воздушные тревоги объявлены в ряде областей этой ночью.

Ракетные атаки со стороны РФ

Российские войска не прекращают наносить удары по городам Украины с применением ракет и дронов-камикадзе. По данным Генштаба ВСУ, в РФ пополнили свои запасы, в том числе и по беспилотникам, поэтому массированные атаки врага будут повторяться.

Напомним, что ночью 30 июня в Николаеве прогремели взрывы из-за российской воздушной атаки. В городе работала ПВО. В результате вражеской атаки возник пожар.

Перед этим, в ночь на 26 июня оккупанты устроили комбинированную атаку по Одессе, использовав ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. Два "Калибра" были сбиты на подлете к прибрежной зоне украинскими силами ПВО.

Также сообщалось, что 27 июня российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВзрыввоздушная тревога