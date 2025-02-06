У Миколаєві пролунав вибух, у частині областей тривога через загрозу балістики

У Миколаєві пролунав вибух 6 лютого. В низці регіонів оголосили тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння із південного напрямку.

Наразі тривога оголошена в Миколаївській, Херсонській, Харківській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.

"У Миколаєві чутно вибух! З'ясовуємо", - написав він.

Обстріли Миколаєва

Російська армія постійно обстрілює Миколаїв. Наприклад, РФ завдала ракетного удару по Миколаєву 28 січня. Тоді загинули дві жінки.

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