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У Миколаєві пролунав вибух, у частині областей тривога через загрозу балістики

Україна, Четвер 06 лютого 2025 16:01
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У Миколаєві пролунав вибух, у частині областей тривога через загрозу балістики Фото: у Миколаєві пролунав вибух 6 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Миколаєві пролунав вибух 6 лютого. В низці регіонів оголосили тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"У Миколаєві чутно вибух! З'ясовуємо", - написав він.

Повітряна тривога в Україні

Наразі тривога оголошена в Миколаївській, Херсонській, Харківській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння із південного напрямку.

"Миколаїв - укриття!" - попереджали військові.

Обстріли Миколаєва

Російська армія постійно обстрілює Миколаїв. Наприклад, РФ завдала ракетного удару по Миколаєву 28 січня. Тоді загинули дві жінки.

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