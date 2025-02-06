В Николаеве прогремел взрыв, в части областей тревога из-за угрозы баллистики
Фото: в Николаеве прогремел взрыв 6 февраля (Getty Images)
В Николаеве прогремел взрыв 6 февраля. В ряде регионов объявили тревогу из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
"В Николаеве слышен взрыв! Выясняем", - написал он.
Воздушная тревога в Украине
Сейчас тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.
В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.
"Николаев - укрытие!" - предупреждали военные.
Обстрелы Николаева
Российская армия постоянно обстреливает Николаев. Например, РФ нанесла ракетный удар по Николаеву 28 января. Тогда погибли две женщины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.