В Николаеве прогремел взрыв, в части областей тревога из-за угрозы баллистики

В Николаеве прогремел взрыв 6 февраля. В ряде регионов объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В Николаеве слышен взрыв! Выясняем", - написал он. Воздушная тревога в Украине Сейчас тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления. "Николаев - укрытие!" - предупреждали военные.