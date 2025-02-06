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В Николаеве прогремел взрыв, в части областей тревога из-за угрозы баллистики

Украина, Четверг 06 февраля 2025 16:01
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В Николаеве прогремел взрыв, в части областей тревога из-за угрозы баллистики Фото: в Николаеве прогремел взрыв 6 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаеве прогремел взрыв 6 февраля. В ряде регионов объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В Николаеве слышен взрыв! Выясняем", - написал он.

Воздушная тревога в Украине

Сейчас тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

"Николаев - укрытие!" - предупреждали военные.

Обстрелы Николаева

Российская армия постоянно обстреливает Николаев. Например, РФ нанесла ракетный удар по Николаеву 28 января. Тогда погибли две женщины.

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Николаев Взрыв Война в Украине
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