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У Миколаєві пролунав вибух

П'ятниця 04 жовтня 2024 22:45
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У Миколаєві пролунав вибух Фото: Олександр Сєнкевич (mkrada-gov-ua)
Автор: Наталія Кава

Вибухи пролунали у місті Миколаїв ввечері 4 жовтня. Там оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мера міста Олександра Сєнкевича.

Звуки вибуху було чути близько 22:30. Незадовго до цього Повітряні сили попередили про ворожу ракету у напрямку міста.

"Вибухи у Миколаєві. Подробиці згодом", - написав Сєнкевич у Telegram.

Станом на 22:40 не відомо, чи є в результаті вибуху руйнування або постраждалі.

Нагадаємо, 30 вересня у Миколаївській області в результаті ворожих обстрілів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там сталася пожежа, й тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Також через російський обстріл у Миколаївській області закривали рух на перегоні Долинська - Миколаїв для поїздів 121/122 сполученням Київ - Миколаїв. В "Укрзалізниці" пояснили, що це пов'язане з міркуваннями безпеки.

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