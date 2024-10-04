В Николаеве раздался взрыв

Взрывы раздались в городе Николаев вечером 4 октября. Там объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и мэра города Александра Сенкевича.

Звуки взрыва были слышны около 22:30. Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в направлении города.

"Взрывы в Николаеве. Подробности со временем", - написал Сенкевич в Telegram.

По состоянию на 22.40 неизвестно, есть ли в результате взрыва разрушения или пострадавшие.

Напомним, 30 сентября в Николаевской области в результате вражеских обстрелов был поврежден объект критической инфраструктуры. Там произошел пожар и продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Также из-за российских обстрелов в Николаевской области закрывали движение на перегоне Долинская – Николаев для поездов 121/122 сообщением Киев – Николаев. В "Укрзализныце" объяснили, что это связано с соображениями безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.