У Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про вибух кореспонденти "Суспільного" повідомили о 12:01, вже через хвилину, о 12:02, на території Миколаївської та Херсонської областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:11 (alerts.in.ua)
Варто додати, що наразі офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментували дану ситуацію.
Є загиблі внаслідок влучання
"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало", - написав голова Миколаївської обласної військової ради (ОВА) Віталій Кім.
Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом було знищено 57 повітряних цілей:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.