В Николаеве раздался взрыв. На территории региона объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
О взрыве корреспонденты "Суспільного" сообщили в 12:01, уже через минуту, в 12:02, на территории Николаевской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:11 (alerts.in.ua)
Стоит добавить, что пока официальные лица, или военное командование Украины никак не комментировали данную ситуацию.
Есть погибшие в результате попадания
"В результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 пострадали", - написал глава Николаевского областного военного совета (ОВА) Виталий Ким.
Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против нашей страны. Основным направлением была Львовская область.
В общем враг применил 82 средства воздушного нападения:
К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Всего было уничтожено 57 воздушных целей:
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