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У Миколаєві пролунали вибухи на тлі загрози балістики: "приліт" був за містом

Миколаїв, Четвер 27 червня 2024 22:02
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У Миколаєві пролунали вибухи на тлі загрози балістики: "приліт" був за містом Ілюстративне фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Миколаєві сьогодні, 27 червня, увечері пролунали вибухи. На півдні було оголошено загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"У Миколаєві чути вибухи. Подробиці згодом", - написав мер.

Він також закликав місцевих жителів залишатися у безпечних місцях.

У свою чергу Кім заявив про "приліт" за містом. Окупанти вдарили по лісосмузі.

"Можливо, по розмінувальникам", - додав він.

До вибухів Повітряні сили попереджали, що є загроза застосування балістики з південно-східного напрямку.

Обстріл України

Нагадаємо, росіяни щодня атакують мирні міста України. Часто їхні ракети та дрони влучають по цивільній інфраструктурі.

Зокрема, сьогодні російські терористи вперше вдарили по Харкову авіабомбою ФАБ-500. Вона влетіла в приватний будинок і не здетонувала.

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Миколаїв Вибух Війна в Україні Ракетний удар
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