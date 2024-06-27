У Миколаєві пролунали вибухи на тлі загрози балістики: "приліт" був за містом

У Миколаєві сьогодні, 27 червня, увечері пролунали вибухи. На півдні було оголошено загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram , Повітряні сили ЗСУ в Telegram і голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram .

До вибухів Повітряні сили попереджали, що є загроза застосування балістики з південно-східного напрямку.

"Можливо, по розмінувальникам", - додав він.

У свою чергу Кім заявив про "приліт" за містом. Окупанти вдарили по лісосмузі.

Він також закликав місцевих жителів залишатися у безпечних місцях.

Обстріл України

Нагадаємо, росіяни щодня атакують мирні міста України. Часто їхні ракети та дрони влучають по цивільній інфраструктурі.

Зокрема, сьогодні російські терористи вперше вдарили по Харкову авіабомбою ФАБ-500. Вона влетіла в приватний будинок і не здетонувала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.