У Миколаєві пролунали вибухи на тлі загрози балістики: "приліт" був за містом
У Миколаєві сьогодні, 27 червня, увечері пролунали вибухи. На півдні було оголошено загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"У Миколаєві чути вибухи. Подробиці згодом", - написав мер.
Він також закликав місцевих жителів залишатися у безпечних місцях.
У свою чергу Кім заявив про "приліт" за містом. Окупанти вдарили по лісосмузі.
"Можливо, по розмінувальникам", - додав він.
До вибухів Повітряні сили попереджали, що є загроза застосування балістики з південно-східного напрямку.
Обстріл України
Нагадаємо, росіяни щодня атакують мирні міста України. Часто їхні ракети та дрони влучають по цивільній інфраструктурі.
Зокрема, сьогодні російські терористи вперше вдарили по Харкову авіабомбою ФАБ-500. Вона влетіла в приватний будинок і не здетонувала.
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