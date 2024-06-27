В Николаеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики: "прилет" был за городом

В Николаеве сегодня, 27 июня, вечером прозвучали взрывы. На юге была объявлена угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram , Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

До взрывов Воздушные силы предупреждали, что есть угроза применения баллистики с юго-восточного направления.

"Возможно, по разминировщикам", - добавил он.

В свою очередь Ким заявил о "прилете" за городом. Оккупанты ударили по лесополосе.

Он также призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.

Обстрелы Украины

Напомним, россияне ежедневно атакуют мирные города Украины. Часто их ракеты и дроны попадают по гражданской инфраструктуре.

В частности, сегодня российские террористы впервые ударили по Харькову авиабомбой ФАБ-500. Она влетела в частный дом и не сдетонировала.

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