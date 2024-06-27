В Николаеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики: "прилет" был за городом
В Николаеве сегодня, 27 июня, вечером прозвучали взрывы. На юге была объявлена угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"В Николаеве слышны взрывы. Подробности вскоре", - написал мэр.
Он также призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.
В свою очередь Ким заявил о "прилете" за городом. Оккупанты ударили по лесополосе.
"Возможно, по разминировщикам", - добавил он.
До взрывов Воздушные силы предупреждали, что есть угроза применения баллистики с юго-восточного направления.
Обстрелы Украины
Напомним, россияне ежедневно атакуют мирные города Украины. Часто их ракеты и дроны попадают по гражданской инфраструктуре.
В частности, сегодня российские террористы впервые ударили по Харькову авиабомбой ФАБ-500. Она влетела в частный дом и не сдетонировала.
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