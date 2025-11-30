У Миколаєві пролунали вибухи на тлі атаки дронів

У Миколаєві сьогодні вдень, 30 листопада, пролунала серія вибухів після повідомлення про загрозу застосування ударних безпілотників для регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів триває", - заявив мер Миколаєва.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА на Миколаїв з півдня.
За останній тиждень російські війська випустили по Україні майже 1400 ударних дронів, 1100 КАБів та 66 ракет різних типів.
Так, цієї ночі противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 122 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.
Також війська РФ пізно ввечері 29 листопада атакували Вишгород Київської області ударними дронами. В результаті обстрілу поранення отримали 19 чоловік, 11 з них госпіталізовано.
Окрім того, в ніч на 29 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Основною метою ворога став Київ, а також постраждала Київська область. Зокрема, в п'яти районах регіону постраждали 14 осіб.
Як відомо, в Броварах минулої ночі сталася пожежа і відбулося руйнування на останніх двох поверхах дев'ятиповерхового будинку. Також було пошкоджено приватну забудову та авто.
У Бучанському районі теж були наслідки - знищені авто і зруйновані будинки. Крім того, пошкоджена газова інфраструктура і відділення "Нової пошти".
