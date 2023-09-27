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В Миколаєві пролунали вибухи, повідомляють про ракетну небезпеку

Миколаїв, Середа 27 вересня 2023 21:53
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В Миколаєві пролунали вибухи, повідомляють про ракетну небезпеку Фото: В Миколаєві пролунали вибухи (t.me dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

В Миколаєві пролунали вибухи. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич закликав жителів дотримуватись інформаційної тиші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та мера Миколаєва.

Сьогодні, 27 вересня, в Миколаєві пролунали вибухи. В місцевих Telegram-каналах відразу з'явилась інформація, що в бік Миколаєва прямують ракети.

Тим часом Сєнкевич наголосив на дотриманні інформаційної тиші.

"Нічого не знімаємо. Не пишемо місця. Вся інформація - з офіційних джерел", - написав мер у своєму Telegram-каналі.

Повторні вибухи

Станом на 22:40, місцеві Telegram-канали повідомили, що в місті знову лунають вибухи.

Нагадаємо, що це не перший вибух в місті за сьогодні, Незадовго до цього у Миколаєві пролунав вибух, що був пов'язаний зі збиттям російського дрона українськими військовими.

Обстріли Миколаєва

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста.

Зокрема, 10 липня для обстрілу Миколаєва ворог застосував балістичну ракету "Іскандер". Тоді постраждала одна людина.

Також росіяни били по Миколаєву 20 липня, через що загинув один мирний житель.

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