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Українські військові збили над Миколаєвом російський дрон

Миколаїв, Середа 27 вересня 2023 20:17
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Українські військові збили над Миколаєвом російський дрон Ілюстративне фото: українські військові збили над Миколаєвом російський дрон (facebook.com/mvs gov ua)
Автор: Іван Носальський

У Миколаєві сьогодні, 27 вересня, увечері пролунав вибух. Він пов'язаний з тим, що українські військові збили російський дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Хто чув вибух - наші над містом збили безпілотник", - написав міський голова.

При цьому він не уточнив, який саме безпілотник був збитий над Миколаєвом.

Варто зауважити, що повітряну тривогу в Миколаївській області не оголошували.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні.

Остання така атака сталася вчора, 26 вересня, уночі. Тоді силам протиповітряної оборони вдалося збити 26 з 38 російських безпілотників.

Окупанти, зокрема, били по портовій інфраструктурі України на річці Дунай в Одеській області. Безпілотники вибухали біля кордону з Румунією.

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