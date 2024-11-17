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У Миколаєві пролунали вибухи, у бік міста рухалися "Шахеди"

Миколаїв, Неділя 17 листопада 2024 04:54
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У Миколаєві пролунали вибухи, у бік міста рухалися "Шахеди" Фото: у Миколаєві пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Миколаїв у ніч проти 17 листопада пролунали вибухи. Перед тим фіксувався рух ударних безпілотників противника у бік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Вибухи в районі Миколаєва було чути близько 04.40.

При цьому за кілька хвилин до цього у Повітряних силах інформували про групу "Шахедів", які рухалися у бік цього міста.

У Миколаєві пролунали вибухи, у бік міста рухалися &quot;Шахеди&quot;

"У Миколаєві було чутно вибухи. Повітряні сили пишуть про загрозу дронів-камікадзе для міста. Повітряна тривога триває!" - написав мер Миколаєва в мережі.

Оновлено: нові вибухи

Близько п'ятої години ранку у Миколаєві пролунали ще вибухи

Мер міста зазначив, що загроза через дрони-камікадзе ворога триває.

Так, у Повітряних силах повідомляли, що нові "Шахеди" продовжують рух на Миколаїв.

У Миколаєві пролунали вибухи, у бік міста рухалися &quot;Шахеди&quot;

Тим часом кореспондент РБК-Україна зазначає, що вибухи в Миколаєві були досить гучними, і ведеться робота ППО, ворожі ударні безпілотники збивають над містом.

Оновлено: у Миколаєві можливі "прильоти"

Пізніше глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів у своєму Telegram про виклики екстрених служб на тлі повідомлень про вибухи у Миколаєві.

Чиновник зазначив, що "надається допомога".

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 16 листопада росармія запустила в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Близько півночі стало відомо про роботу сил ППО по ворожих БПЛА у Київській області.

Пізніше в Києві були чутні вибухи на тлі російської повітряної атаки, у столиці велася бойова робота зі збиття "Шахедів".

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Миколаїв Вибухи Атака дронів
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