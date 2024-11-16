У Київській області сили ППО збивають російські дрони

У Київській області пізно ввечері 16 листопада були зафіксовані російські дрони-камікадзе. Була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

Про бойову роботу захисників неба у Київській області стало відомо о 23.37.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в адміністрації.

Крім того, в КОВА закликали місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги. А також нагадали про важливість дотримуватися інформ-тиші.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в заяві КОВА у Telegram.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері у суботу, 16 листопада, у Повітряних силах розповіли про запуск російськими окупантами ударних безпілотників по території України для чергової атаки.

Через загрозу ворожих ударів із застосуванням "Шахедів" у низці областей України була оголошена тривога.