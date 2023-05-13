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У Миколаєві пролунали вибухи

Фото: у Миколаєві, вночі 13 травня, пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Миколаєві сьогодні вночі, 13 травня, пролунали вибухи. В обласному центрі оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Оновлено 2:29

Мер Миколаєва заявив, що в результаті обстрілу троє людей отримали поранення. Одного з них забрала "швидка", а двом надали допомогу на місці.

Оновлено 2:14

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу на одному із підприємств міста.

"Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Щодо постраждалих - з’ясовуємо. Медики працюють на місці", - додав Сєнкевич.

Також зазначається, що є пошкодження у навчальному закладі.

Оновлено 2:06

Віталій Кім повідомив про пожежу на 1 поверсі житлового п'ятиповерхового будинку.

Оновлено 1:56

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в результаті російського обстрілу виникла пожежа. На місці працюють пожежники.

"Все логічно. Атакували ковбасу, потім нашу рябу, потім хліб", - додав Кім.

"Друзі, з’ясовуємо інформацію. Всі служби відпрацьовують", - зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мешканців міста та області закликають залишатися в укриттях та не ігнорувати оголошення про повітряну тривогу.

Також, вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів у Херсоні.

Раніше ми повідомляли, у Печерському районі Києва, вночі, 13 травня, пролунав сильний вибух, після якого виникла пожежа.

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МиколаївВибух