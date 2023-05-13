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У Херсоні вночі пролунала серія вибухів

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Субота 13 травня 2023 01:01
У Херсоні вночі пролунала серія вибухів Фото: вибухи у Херсоні пролунали 13 травня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів, повітряна тривога в обласному центрі та регіоні не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі повторних вибухів мешканців міста закликають залишатися у укриттях.

Варто зазначити, що після деокупації Херсон та багато населених пунктів області знаходяться під інтенсивним обстрілом російських військ, які переважно ведуться з лівого берега Дніпра. Для ударів окупанти застосовують ствольну артилерію, РСЗВ, танки.

Раніше ми писали, що вчора російські окупанти завдали удару артилерією по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона.

Також війська РФ вночі скинули дві керовані авіабомби на село Кізоміс у Херсонській області. Внаслідок атаки є значні руйнування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог 80 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

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Вторгнення Росії до України Херсон вибухи
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