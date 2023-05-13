ua ru
Сб, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Києва пролунав вибух, виникла пожежа

Новость на русском →
Субота 13 травня 2023 01:18
У центрі Києва пролунав вибух, виникла пожежа Фото: у Печерському районі Києва пролунав вибух і виникла пожежа (facebook.com/MNS_GOV_UA)
Автор: Константин Широкун

У Печерському районі Києва сьогодні вночі, 13 травня, пролунав сильний вибух, після якого виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

На території Олександрівської лікарні стався спалах у автомобілі швидкої медичної допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно віком 92 років).

У центрі Києва пролунав вибух, виникла пожежа Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступеня. За повідомленням КМВА, рятувальники пожежу ліквідували.

У центрі Києва пролунав вибух, виникла пожежа

Нагадаємо, нещодавно у Києві знайшли мінометні снаряди часів Другої світової війни.

Також раніше ми писали, що піротехніки ДСНС ліквідували 163 артилерійські снаряди часів Другої світової війни у Вінницькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пожежа
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу