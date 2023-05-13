В Николаеве раздались взрывы

В Николаеве сегодня ночью, 13 мая, раздались взрывы. В областном центре объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Обновлено 2:06
Виталий Ким сообщил о пожаре на 1 этаже жилого пятиэтажного дома.
Обновлено 1:56
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате российских обстрелов возник пожар. На месте работают пожарные.
"Все логично. Атаковали колбасу, потом нашу рябу, потом хлеб", - добавил Ким.
"Друзья, выясняем информацию. Все службы отрабатывают", - отметил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Жителей города и области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.
Также ночью, 13 мая, прозвучала серия взрывов в Херсоне.
Ранее мы сообщали, что в Печерском районе Киева, ночью, 13 мая, раздался сильный взрыв, после которого возник пожар.
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