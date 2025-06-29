У Миколаєві прогримів вибух після попередження про швидкісну ціль

Російська атака на Україну 29 червня

Росіяни запустили дрони ще ввечері, 28 червня. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів практично у всіх регіонах України. Через це майже у всіх областях України була оголошена повітряна тривога.

Також Повітряні сили попередили, що є загроза ракетних ударів для Києва, Кременчука, Сум та інших міст.

Крім того, ворог підняв у повітря три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області РФ. До 4:00 можлива атака крилатими ракетами.

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