В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о скоростной цели

Российская атака на Украину 29 июня

Россияне запустили дроны еще вечером, 28 июня. Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов практически во всех регионах Украины. Из-за этого почти во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Также Воздушные силы предупредили, что есть угроза ракетных ударов для Киева, Кременчуга, Сум и других городов.

Кроме того, враг поднял в воздух три стратегических бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области РФ. До 4:00 возможна атака крылатыми ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.