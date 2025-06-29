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У Миколаєві прогримів вибух після попередження про швидкісну ціль

Миколаїв, Неділя 29 червня 2025 02:06
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У Миколаєві прогримів вибух після попередження про швидкісну ціль Фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Миколаєві 29 червня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. На місто летіла швидкісна ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

Росія завдала удару по Миколаєву у ніч на 29 червня.

Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 00:15. А вже о 01:31 в Повітряних силах повідомили, що на Миколаїв летить швидкісна ціль з півдня. За дві хвилини з'явилася інформація про ще одну повітряну ціль.

У Миколаєві прогримів вибух після попередження про швидкісну ціль

Вибухи у місті пролунали о 01:32 та 01:35. Цю інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві чутно було вибухи", - йдеться у повідомленні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що можливі повторні удари.

"Усім службам обережно. Можливі повтори", – написав він.

У Миколаєві прогримів вибух після попередження про швидкісну ціль

Російська атака на Україну 29 червня

Росіяни запустили дрони ще ввечері, 28 червня. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів практично у всіх регіонах України. Через це майже у всіх областях України була оголошена повітряна тривога.

Також Повітряні сили попередили, що є загроза ракетних ударів для Києва, Кременчука, Сум та інших міст.

Крім того, ворог підняв у повітря три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області РФ. До 4:00 можлива атака крилатими ракетами.

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