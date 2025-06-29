У Миколаєві прогримів вибух після попередження про швидкісну ціль
У Миколаєві 29 червня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. На місто летіла швидкісна ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.
Росія завдала удару по Миколаєву у ніч на 29 червня.
Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 00:15. А вже о 01:31 в Повітряних силах повідомили, що на Миколаїв летить швидкісна ціль з півдня. За дві хвилини з'явилася інформація про ще одну повітряну ціль.
Вибухи у місті пролунали о 01:32 та 01:35. Цю інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"У Миколаєві чутно було вибухи", - йдеться у повідомленні.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що можливі повторні удари.
"Усім службам обережно. Можливі повтори", – написав він.
Російська атака на Україну 29 червня
Росіяни запустили дрони ще ввечері, 28 червня. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів практично у всіх регіонах України. Через це майже у всіх областях України була оголошена повітряна тривога.
Також Повітряні сили попередили, що є загроза ракетних ударів для Києва, Кременчука, Сум та інших міст.
Крім того, ворог підняв у повітря три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області РФ. До 4:00 можлива атака крилатими ракетами.
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