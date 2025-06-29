В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о скоростной цели
В Николаеве 29 июня во время воздушной тревоги раздались взрывы. На город летела скоростная цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича в Telegram.
Россия нанесла удар по Николаеву в ночь на 29 июня.
Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 00:15. А уже в 01:31 в Воздушных силах сообщили, что на Николаев летит скоростная цель с юга. Через две минуты появилась информация о еще одной воздушной цели.
Взрывы в городе прогремели в 01:32 и 01:35. Эту информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"В Николаеве слышны были взрывы", - говорится в сообщении.
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким предупредил, что возможны повторные удары.
"Всем службам осторожно. Возможны повторы", - написал он.
Российская атака на Украину 29 июня
Россияне запустили дроны еще вечером, 28 июня. Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов практически во всех регионах Украины. Из-за этого почти во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Также Воздушные силы предупредили, что есть угроза ракетных ударов для Киева, Кременчуга, Сум и других городов.
Кроме того, враг поднял в воздух три стратегических бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области РФ. До 4:00 возможна атака крылатыми ракетами.
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