В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о скоростной цели

В Николаеве 29 июня во время воздушной тревоги раздались взрывы. На город летела скоростная цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

Россия нанесла удар по Николаеву в ночь на 29 июня.

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 00:15. А уже в 01:31 в Воздушных силах сообщили, что на Николаев летит скоростная цель с юга. Через две минуты появилась информация о еще одной воздушной цели.

Взрывы в городе прогремели в 01:32 и 01:35. Эту информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"В Николаеве слышны были взрывы", - говорится в сообщении.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким предупредил, что возможны повторные удары.

"Всем службам осторожно. Возможны повторы", - написал он.