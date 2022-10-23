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В Миколаївській області спостерігають проблеми з електропостачанням

Фото: в Миколаївській області спостерігають проблеми з електропостачанням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколаєві деякий час повністю було відсутнє електропостачання. Частково проблеми зі світлом спостерігаються і в області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як стверджують кореспонденти, у Миколаєві повністю було відсутнє світло.

"Також проблеми з електропостачанням спостерігаються в області", - додає "Суспільне".

Вже через деякий час електропостачання все ж почали потроху відновлювати.

Наразі ОВА або ж "Укренерго" жодним чином не прокоментували ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, внаслідок масованого ракетного обстрілу Росії 22 жовтня - майже півтора мільйона українських абонентів залишились без світла.

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Миколаїв