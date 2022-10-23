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В Николаевской области наблюдаются проблемы с электроснабжением

Фото: в Николаевской области наблюдаются проблемы с электроснабжением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве некоторое время полностью отсутствовало электроснабжение. Частично проблемы со светом наблюдаются и в области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как утверждают корреспонденты, в Николаеве полностью отсутствовал свет.

"Также проблемы с электроснабжением наблюдаются в области", - добавляет "Суспільне".

Уже через некоторое время электроснабжение все же начали понемногу восстанавливать.

Сейчас ОВА или "Укрэнерго" никоим образом не прокомментировали ситуацию в регионе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в результате массированного ракетного обстрела России 22 октября - почти полтора миллиона украинских абонентов остались без света.

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Николаев