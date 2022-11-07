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У Миколаєві повідомляють про вибухи: що відомо

Фото: у Миколаєві повідомляють про вибухи 7 листопада (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 7 листопада, у Миколаєві пролунали вибухи. Вони сталися під час оголошення повітряної тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Миколаєві було чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 1 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожою метою стала громадянська інфраструктура, внаслідок чого загинула жінка, ще п'ятьох людей поранено.

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МиколаївВибух