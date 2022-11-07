В Николаеве сообщают о взрывах: что известно

В понедельник, 7 ноября, в Николаеве раздались взрывы. Они произошли во время объявления воздушной тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Николаеве были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Николаеве создали специальные экипажи, которые успешно охотятся и сбивают иранские дроны-камикадзе.

Напомним, российские войска в ночь на 1 ноября нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеской целью стала гражданская инфраструктура, вследствие чего погибла женщина, еще пять человек ранены.

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