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Росіяни обстріляли Нікопольський район снарядами з флешетами. Що це за зброя (фото)

Україна, Неділя 21 липня 2024 13:51
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Росіяни обстріляли Нікопольський район снарядами з флешетами. Що це за зброя (фото) Фото: РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстрілюють Україну, використовуючи снаряди із флешетами. Зокрема, ними був атакований Нікопольський район 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Так, вчора, 20 липня, росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії, чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

"Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами", - розповів він.

Снаряди з флешетами: що це

Мова йде про артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев'яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.

Євтушенко підкреслив, що обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні, окупанти застосували боєприпаси, розраховані на максимальне ураження саме людей.

Не перший обстріл

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.

"За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях", - зазначив він.

Обстріли Нікополя та району

Російські війська постійно атакують Нікополь та район, у тому числі місто Марганець з різних видів зброї.

Нікополь Дніпропетровської області розташований на відстані річки Дніпро від Енергодару Запорізької області. Його загарбники окупували у 2022 році. З того часу обстріл Нікопольського району не припиняється.

Наприклад, на початку травня російські війська обстріляли Нікополь, почалася пожежа. Тоді двоє людей загинули, ще двоє були поранені.

А на початку червня загарбники обстріляли Нікополь та район, дрон влучив в автобус, постраждали люди.

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