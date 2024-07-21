Росіяни обстріляли Нікопольський район снарядами з флешетами. Що це за зброя (фото)

Російські війська обстрілюють Україну, використовуючи снаряди із флешетами. Зокрема, ними був атакований Нікопольський район 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Так, вчора, 20 липня, росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії, чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

"Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами", - розповів він.

Снаряди з флешетами: що це

Мова йде про артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев'яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.

Євтушенко підкреслив, що обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні, окупанти застосували боєприпаси, розраховані на максимальне ураження саме людей.

Не перший обстріл

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.

"За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях", - зазначив він.