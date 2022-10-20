У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи

У Миколаєві в ніч на 20 жовтня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки близько 01:42 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Нагадаємо, у Миколаєві в ніч на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва.
До слова, 18 жовтня внаслідок обстрілу окупаційними військами було знеструмлено Миколаїв та частину області.
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