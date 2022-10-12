У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи

У Миколаєві в ніч на 12 жовтня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки близько 00:32 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що "повітряна тривога не просто так".

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.