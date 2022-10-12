В Николаеве во время тревоги раздались взрывы

В Николаеве в ночь на 12 октября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Николаеве слышали звуки около 00:32 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что "воздушная тревога не просто так".
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, российские оккупанты ночью 12 октября атаковали Запорожье. Враг нанес удар ракетами.
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