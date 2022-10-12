Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, - ОВА

Російські окупанти у ніч на 12 жовтня атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Старух закликав громадян перебувати в укриттях. Глава ОВА наголосив, що існує загроза повторних обстрілів.

Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще семеро - зазнали поранень.

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