Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, - ОВА
Фото: Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Російські окупанти у ніч на 12 жовтня атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується", - зазначив посадовець.
Старух закликав громадян перебувати в укриттях. Глава ОВА наголосив, що існує загроза повторних обстрілів.
Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще семеро - зазнали поранень.
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